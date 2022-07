PM/SAP impede furto num imóvel da União

Quadrilha visava telhas e outros materiais

Exclusivo: Um bando invadiu o interior do barracão do antigo DNER* (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), no imóvel contíguo à sede do DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito). O fato aconteceu em torno de 13h20m deste domingo, dia dez, na rua Agostinho Rodrigues Ferreira, Vila São José, em Santo Antônio da Platina.

O grupo retirava telhas do local, utilizando um veículo de cor branca para carregar os objetos. A PM abordou quatro indivíduos (58, 52, 28 e 21 anos), fazendo a apreensão de 23 telhas e seis caibros de madeira.

A caminhonete D 20 ano 1988 (fotos) também foi apreendida.

Devido a competência do crime ser de alçada da Polícia Federal de Londrina, o delegado de plantão orientou encaminhar os materiais apreendidos em data oportuna, sendo aberto processo mediante Portaria, sendo assim feito, e identificados os autores que responderão ação judicial por furto qualificado.

Bruno Chagas, diretor de Trânsito, foi procurado pelo Npdiario e confirmou que o local do órgão é da prefeitura, nada tendo a ver com o caso.

*O DNER era uma autarquia federal brasileira, existente entre os anos de 1937 e 2001. Suas atribuições foram transferidas à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).