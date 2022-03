PM platinense flagra um revólver em bar

Na tarde deste domingo num bar na Vila Santa Therezinha

Mais uma ação bem sucedida realizada pela Polícia Militar. A Rádio patrulha e a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) foram até um bar na Vila Santa Therezinha em torno de 14 horas deste domingo, dia 13, e encontraram um Rossi; calibre .22 (foto), em Santo Antônio da Platina.

O revólver cromado carregado com sete cartuchos, com duas cápsulas deflagradas estava com uma mulher e foi apreendido. Ela disse que teria emprestado para o proprietário do estabelecimento comercial. Ambos encaminhados juntamente com a arma à delegacia de Policia Civil para procedimentos cabíveis.