PM detém condutor que tentou fugir

Estava escondido dentro de Corsa após barbarizar no trânsito

Em patrulhamento nas proximidades do cruzamento da rodovia Deputado Benedito Lucio Machado com a BR-153, no início da noite de domingo, dia 13, a PM viu um Corsa, cujo condutor ao ver a viatura, imediatamente entrou pelo acostamento da via, em alta velocidade, quase ocasionando um acidente entre os que ali transitavam. E fugiu na sequência.

A equipe acionou o giroflex e sinalizadores sonoros, iniciando o acompanhamento tático e pediu apoio da rádio patrulha e ROTAM, a fim de realizar um bloqueio, mas sem sucesso até porque o motorista trafegava em alta velocidade, na contramão , colocando em risco de vida e gerando perigo de dano.

Investigando, foi descoberto que o veículo estava sendo dirigido por um homem que morava no Conjunto Habitacional Vitória Régia. Assim, a equipe deslocou-se até a residência e achou o carro (foto).

Num primeiro momento se apresentou a esposa, a qual disse que seu marido estaria dormindo. Advertida, mudou a versão e informou que o indivíduo estava dentro do Corsa, o que foi confirmado, sendo ele e o veículo encaminhados à sede da 4°Cia PM para lavratura do Termo Circunstanciado.