Segurança no FDS e no feriado em SAP

Em Santo Antônio da Platina corporação assegurou tranquilidade também em Cavalgada

No final e início de semana e no feriado, a PM platinense promoveu diversas ações realizadas com a finalidade de manutenção da ordem pública e segurança do trânsito, resultando na apreensão de nove motocicletas e várias multas e a detenção de dois indivíduos por direção perigosa.

Durante Operação “Bloqueio”, s ROCAM abordou 60 motocicletas que transitavam na avenida José Palma Rennó na Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida.