PM flagra um ladrão furtando casa em SAP

Ele tentou se esconder no meio de arbustos

Neste domingo (17), por volta das 18h30m, a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência referente a furto qualificado na Rua Presidente Carlos Cavalcanti.

Foi solicitada a presença dos agentes devido a solicitação sobre sujeito dentro de uma residência, furtando seus fios. A equipe se deslocou ao local e, em contato com a proprietária, ela informou que a casa está sem morador. Um novo inquilino, ao realizar a limpeza da casa, se deparou com tomadas danificadas, fios elétricos cortados, box danificado, dentre outros danos. Ainda, ele ouviu barulho no telhado. Os PMs, então, entraram na casa, encontraram par de botinas e, quando vistoriaram a área do fundo, viram elemento deitado, escondido entre os arbustos.

Com ele, encontraram 30 metros de fiação elétrica, 1 facão, 1 motor de portão, 1 grade de ralo e 1 chapéu. Confessou o crime. Dada voz de prisão e encaminhamento, juntamente com a vítima e objetos recuperados à 38ª Delegacia de Policia Civil para as providências cabíveis.