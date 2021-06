PM flagra grupo com drogas em Ibaiti

Quatro jovens com maconha e cocaína em posto de combustíveis

Em patrulhamento, próximo a um posto de combustíveis na quinta-feira, dia dez, em torno de 21 horas na BR-153, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) percebeu um veículo bege entrando no pátio em direção a loja de conveniências, em Ibaiti.

Sendo reconhecidos no interior do veículo dois indivíduos com registros criminais. O Fiat Uno tinha quatro ocupantes, sendo dois menores, e no momento da abordagem um deles dispensou um invólucro de plástico contendo três buchas de cocaína.

Em revista, atrás do banco do carona, havia uma porção de maconha.

Todos os abordados foram conduzidos à sede da 3ª Cia, confeccionado o boletim de ocorrência, as notificações pertinentes visto que o condutor não era habilitado e o Uno apreendido. Na sequência, encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.