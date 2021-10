PM fecha ponto de cocaína em Jacaré

Denúncia anônima resulta na prisão de traficante em Jacarezinho

Nesta quarta-feira, dia 29, às 11h00, ocorreu operação conjunta em Jacarezinho, resultando na prisão de um homem por tráfico de drogas que portava grandes quantidades de cocaína pretendendo repassá-las.

As equipes de Rádio Patrulha e Operações com Cães – CANIL, receberam informações anônimas de que uma pessoa conhecida e residente da Rua João Scarabel, no Jardim Panorama, estava comercializando entorpecentes e que no momento da denúncia estava realizando entrega das drogas.

Imediatamente, se deslocaram até o endereço, e avistaram o suspeito. Foi dada voz de abordagem, e o sujeito aparentou muito nervosismo. Durante a revista pessoal, encontraram com ele 62,9 gramas de cocaína envolvidas em uma bexiga azul e em um plástico branco (foto principal).

Ao ser questionado, relatou que teria pego o entorpecente com um individuo que entregou em sua residência conduzindo um GM/Escort, de cor preta. Segundo o mesmo, ele pretendia repassar a droga para um terceiro, pelo valor de dois mil reais. Os outros dois envolvidos mencionados não foram identificados.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo e encaminhado primeiramente ao hospital, e em seguida à delegacia de Policia Civil para as devidas providências.