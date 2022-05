PM prende homem em Ribeirão do Pinhal

Encaminhado para o DEPEN de Bandeirantes

Na sexta-feira (13), às 13h, a Polícia Militar realizou cumprimento de mandado de prisão na cidade Ribeirão do Pinhal.

A equipe composta pelos comandantes dos Departamentos de Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal e de Jundiaí do Sul realizava patrulhamento no centro ribero-pinhalense. Em determinado momento, se depararam com um sujeito (22 anos), que foi abordado e constatado que recaía em seu desfavor o mandado judicial. Assim, preso e encaminhado ao Departamento da Polícia Penal de Bandeirantes.

O encarceramento se deveu ao crime enquadrado no Art. 312 do Código Penal (Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa).