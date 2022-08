PM organiza operação especial em Abatiá e Ribeirão do Pinhal

Na noite desta sexta-feira com bons resultados

Operação Fecha Quartel III foi promovida nesta sexta-feira, dia cinco, entre 17 e 22 horas nos municípios de Ribeirão do Pinhal e Abatiá.

Utilizados efetivo administrativo em conjunto com a rádio-patrulha local e equipe Extrajornada de Abatiá obtiveram resultados abaixo:

Locais: Ruas Vereador Lauro Martins( Ribeirão do Pinhal), Raul Curupana(Ribeirão do Pinhal), Ruth Martinez Correa( Ribeirão do Pinhal), Cônego Wenceslau Victor ( Ribeirão do Pinhal) e Vereador Joaquim Vieira dos Santos (Abatiá).

↘️ 40(quarenta) eppendorf + 01(uma) bucha de substância análoga a cocaína apreendidos, totalizando 14 gramas;

↘️ 02(dois) indivíduos encaminhados por tráfico;

↘️ 01 Termo Circunstanciado confeccionado em Ribeirão do Pinhal por posse de drogas;

↘️ 02 automóveis e 02 motocicletas apreendidos em Ribeirão do Pinhal por infração Trânsito;

↘️ 02 celulares apreendidos;

↘️ R$ 2.584,55 apreendidos;

↘️ 08 autos de Infração de Trânsito lavrados.