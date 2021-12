PM evita suicídio de jovem em Carlópolis

Foi às margens da PR-218 em local de difícil acesso

Um grupo de pessoas, entre elas policiais militares, impediu que um jovem de 24 anos tirasse a própria vida nesta quinta-feira, dia 30, no bairro Passos dos Leites, às margens da PR-218, em Carlópolis.

A Rádio-patrulha e Rocam(Rondas Ostensivas com apoio de Motociclistas) receberam o comunicado de um colega do rapaz, foram ao local, de difícil acesso e com pedras de variados tamanhos, e o encontraram desacordado às margens da represa de Chavantes.

Rapidamente, socorreram a vítima e uma ambulância o transportou. É possível que, depressivo, tenha tentado se matar por enforcamento. Após o resgate, os PMs deixaram-no com a responsabilidade de familiares.