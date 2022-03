PM evita morte de platinense de 26 anos (veja vídeo)

Situação tensa e quase terminal aconteceu no final da tarde deste sábado

A PM evitou mais um suicídio no viaduto da BR-153 em torno de 17h40m deste sábado, dia 19, em Santo Antônio da Platina. A notícia de uma possível tentativa foi dada por um caminhoneiro que visualizou a situação extrema.

Um homem de 26 anos estava prestes a cometer atentado contra a própria vida, já sobre a beirada, segurando no corrimão, virado de costas para a rodovia, a qual estava com tráfego intenso. Isolado o local e iniciado diálogo, “vou pular para acabar com o sofrimento, na minha vida está dando tudo errado”, afirmou aos policiais que se aproximaram calmamente.

A altura é de cinco metros e 60 centímetros.

Após alguns minutos tentando tirar o foco de seu objetivo, a equipe o retirou da zona de risco, num rápido momento de distração (vídeo).

Encaminhado ao Pronto Socorro pela equipe de resgate da Triunfo-Econorte para receber atendimento médico, se encontra agora estável e em sua casa.

Participaram a Rádio patrulha e a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

No dia 22 do mês passado, por volta das 20 horas, a PM também evitou o suicídio de um garoto de 15 anos, que, nervoso, iria se jogar do mesmo lugar. Hoje, permanece tranquilo e aliviado, assim como familiares e amigos.