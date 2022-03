PM encontra mais maconha com menor em Ribeirão Claro

Foram apreendidas quatro “buchas” do entorpecente

Em diligências acerca de tráfico de drogas em Ribeirão Claro, na noite de domingo (27), um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar com maconha.

Na Rua Benedito Antônio Oliveira os policiais realizaram abordagem a grupo de indivíduos com comportamentos suspeitos. Em revistas pessoais, localizaram quatro “buchas” de maconha com um deles, o qual é menor de idade. O indivíduo, questionado sobre a procedência da substância, disse que as venderia por R$ 10,00 cada uma delas.

Diante dos fatos, os agentes apreenderam o portador das ervas e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil local.