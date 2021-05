Detido casal que roubou em Ibaiti

Apreendidas 23 buchas de maconha e duas porções de cocaína

Um casal foi preso na rua Moisés Carlos Gouveia, em Ibaiti. De acordo com as informações, o fato foi registrado no fim de semana, após denúncias.

As equipes da Polícia Militar e da Agência Local de Inteligência deram cumprimento à ação. O homem e a jovem são acusados de tentativa de roubo e disparo com arma de fogo.

Apesar de não terem sido encontrados, a princípio, na residência denunciada, à tarde, equipe da Rádio Patrulha localizou a mulher, que é menor, em via pública. Ela tentou mentir seu nome, mas, em sequência, assumiu o verdadeiro.

Indagada sobre os crimes acima e, ainda, acerca de lesão corporal, confirmou as acusações. Acrescentou também que, além do namorado, mais um homem estava envolvido. Ela, acompanhada de sua mãe, foi à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

Seu companheiro, de 32 anos, foi preso no mesmo endereço e apreenderam 23 buchas de maconha e 2 porções de cocaína ainda no local.

Investigações continuam para encontraram o terceiro envolvido, mas, enquanto isso, casal segue à disposição da Polícia Judiciária.