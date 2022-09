PM encontra 188 kg de maconha HOJE

Num Hyundai HB 20 na BR-153 no trecho entre Jacarezinho

Em torno de 5h10M deste sábado, dia 24, a Polícia Militar localizou um Hyundai HB 20 (ano 2022) no KM 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho. O veículo, abandonado com um pneu furado e sem ocupantes, estava perto da ponte do Ribeirão Ubá.

Aberto, guardava no banco traseiro e porta-malas 248 tabletes de maconha chegando ao todo 188,4 quilos. Pertence à Porto Seguro Locadora de Veículos, de São Paulo(Capital).

Não havia ninguém nas proximidades.

Tudo foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil.