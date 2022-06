PM detém menores empinando motos

Direção perigosa, veículo sem CNH e Infração de Trânsito

Em torno de 16h10m deste sábado, dia 18, no povoado rural da Platina na rua Águas Marinhas, a Rádio patrulha e a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) confirmaram denúncia de que alguns jovens estavam realizando manobras perigosas no cruzamento com a rodovia Benedito Lúcio Machado, em Santo Antônio da Platina.

Havia duas motocicletas empinando. Promovidas as abordagem de uma Honda/CG Titan KS e uma Honda/Pop 110, conduzidas ambas por adolescentes (17 e 14 anos). E as duas com pendências administrativas.

Diante das irregularidades, os veículos foram apreendidos e encaminhadas ao pátio da 4ª.Cia/PM (foto) e os menores encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.