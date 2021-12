PMs continuam combate a caça-níqueis em SAP

Foram 18 máquinas apreendidas em menos de uma semana

Neste sábado, dia quatro, comandada pelo capitão Marciano Corsini, a 4ª Cia apreendeu mais nove máquinas caças-níquel (jogos de azar) em Santo Antônio da Platina.

Em seis dias, foram 18 máquinas recolhidas, “vamos acabar com essa farra de dinheiro fácil”, enfatizou o capitão.

As primeiras três apreensões do sábado foram às 17h10m na Rua Curitiba cruzamento com a Dario Vilela Bittencourt, Vila Santa Cruz. O dono do bar, comerciante de 37 anos, alegou não ser proprietário das equipamentos e que receberia 20 por cento do que seria comercializado. Foi levado para a sede da PM local.

As outras três foram às 17h30m num bar da Rua Dario Vilela Bittencourt, centro. O responsável de 42 anos foi encaminhado para assinar um Termo Circunstanciado

Logo depois, mais três apreendidas na Rua Benjamin Constant, centro, sendo que um homem de 59 anos conduzido para o TC.

