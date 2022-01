PM combate tráfico de drogas em Jacaré

Dois traficantes foram monitorados e após ação um deles foi preso

Neste domingo, dia 30, por volta das 17 horas, a Polícia Militar realizou operação de combate ao tráfico de drogas na Vila Scyllas em Jacarezinho.

Após informações de que um indivíduo estava vendendo entorpecentes na residência de sua mãe, a equipe policial realizou monitoramento no local e constatou grande movimentação de usuários. Também identificaram que o alvo passava o entorpecente, e que um outro era quem recebia o dinheiro.

Deste modo, os policiais realizaram abordagem nos dois indivíduos, e em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Com eles estava apenas a quantia de R$50,00 em notas trocadas e um celular. No momento que iniciaram busca pela área, um dos suspeitos conseguiu fugir do policiais, e não foi mais localizado.

No local, com o apoio das equipes Canil e Rádio Patrulha, encontraram uma bolsinha com 283 pedras de crack, 34 eppendorfs de cocaína, e a quantia de R$289,00, em diversas notas (foto). Já na residência encontraram outros dois celulares, e um rolo de saco plástico, utilizado para embalar as drogas.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o indivíduo de 29 anos, que foi encaminhado ao Pronto Socorro, e posteriormente para a 1ªCIA/PM.