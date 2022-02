PMs ‘atrapalham’ namoro de viciados em Jacarezinho

Homem foi abordado de madrugada na Rodovia BR-153

Na madrugada desta sexta-feira, dia 18, a Polícia Militar apreendeu duas porções de cocaína na desativada Praça de Pedágio de Jacarezinho.

Durante policiamento pela BR-153, viram três mulheres em uma região escura, próxima ao pedágio. Assim que elas perceberam a movimentação, saíram do local. Em seguida, um indivíduo chegou de bicicleta, sendo abordado.

Com ele estavam duas porções de cocaína (foto). O rapaz (26 anos) disse ser usuário da droga, e que havia marcado um encontro romântico com uma das mulheres que estavam ali anteriormente.

Foi conduzido para a 1ªcia/PM para confecção do boletim e do Termo Circunstanciado pelo porte do entorpecente.