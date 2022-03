Apreendido mais de meio quilo de crack

Em residência de elemento no Jardim Boa Vista em Jacarezinho

Em Jacarezinho, às 17h15m desta terça-feira (29), os agentes das equipes da Agência Local de Inteligência e da Operações com Cães (Canil) realizaram diligências no Jardim Boa Vista.

Ocorre que estavam recebendo denúncias há semanas sobre tráfico de drogas na rua Luiz de Paiva e que o responsável por comercializar as substâncias era conhecido. Além disso, no começo desta semana, receberam informações de que o indivíduo teria recebido entorpecentes em grande quantidade, e armazenando para terceiros.

Realizadas buscas por meio de prévia autorização da mãe, foram encontradas as drogas: 560 gramas de crack (se fracionada, mais de 1.100 porções), um celular e dinheiro.

O cão de faro Loki foi acionado e localizou também uma balança de precisão com resquícios do entorpecente.