PM apreende motos em Santo Antônio

No centro e também na chamada Serra Pelada

Nesta quarta-feira, dia 22, outras duas motocicletas foram apreendidas durante patrulhamento da Polícia Militar pelas ruas de Santo Antônio da Platina. A abordagem ocorreu devido atitudes suspeitas dos ocupantes, e resultou na constatação de infrações de trânsito.

A motocicleta vermelha (foto principal), Honda/CG 160 Titan, foi avistada na Rua Djalma de Oliveira Chueire, no Bairro Serra Pelada, com dois ocupantes em atitude suspeita. Após dada voz de abordagem e efetuado a revista pessoal, não encontraram nada de ilícito e em consulta ao sistema policial verificaram que o condutor estava devidamente habilitado. Entretanto, em averiguação na motocicleta, verificou-se que o escapamento estava irregular.

Já a outra motocicleta (foto abaixo), Honda/Biz 125, da cor preta, foi abordada na Rua 19 de Dezembro, no centro da cidade, por volta das 19h40, após furar um sinal vermelho do semáforo ao se deparar com a viatura. De imediato, a equipe realizou a abordagem, identificando que o condutor era de menor, com apenas 15 anos, e na sua garupa estava um colega de 16 anos.

Diante dos fatos os condutores foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis, o condutor de menor foi entregue aos cuidados do conselho tutelar e ambas motocicletas foram apreendidas e recolhidas para o pátio da 4ª Cia de Policia Militar.