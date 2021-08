Platinenses ganham mais R$ 13 milhões

Aos 107 anos Cidade recebe investimentos em todos segmentos

Santo Antônio da Platina completa nesta sexta-feira (20), 107 anos de emancipação político-administrativa. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (fotos com o prefeito Professor Zezão e o vice, Chico da Aramon) participa das atividades de comemoração do aniversário da cidade, cumprimentou os moradores da cidade-polo regional do Norte Pioneiro e destaca que entre 2020 e 2021, foram R$ 13 milhões em investimentos.

A maior parte – R$ 9 milhões – em pavimentação de ruas. “Foram R$ 11 milhões já liberados por meio de emendas parlamentares no ano passado e que já foram entregues em equipamentos e serviços. Para esse ano ainda será mais R$ 1,7 milhão de emendas já apresentadas, aguardando apenas a liberação do governo estadual”, adianta o deputado. Os equipamentos referentes a 2020 já foram entregues e as obras de pavimentação estão em andamento. “Várias ruas da cidade já foram recuperadas. Mas há outros investimentos previstos para este ano, inclusive o Meu Campinho e o Parque Urbano, que juntos vão receber investimentos de R$ 870 mil”, confirma o Primeiro secretário da Alep.

Balanço — Os recursos garantiram a instalação de três academias ao ar livre; distribuição de kits de materiais esportivos; um veículo para a agricultura; cinco carros, uma ambulância e uma van para a saúde; máquina para distribuir esterco; programa de castração animal; aquisição de ultrassom para o hospital; reforma da cadeia; aquisição de respiradores para o Corpo de Bombeiros; uma viatura para a Rotam e outra para a radiopatrulha; um rolo compactador; um veículo utilitário e outro para transporte sanitário. Já para 2021, os recursos já indicados no orçamento e que aguardam a liberação do governador Ratinho Júnior.

Os investimentos são para a aquisição de uma van e um trator para a agricultura, estruturação das feiras livres, compra de caminhão pipa, implantação do parque urbano e do projeto Meu Campinho, recursos para sinalização urbana, instalação de um parque adaptado e uma minivan com sete lugares.

“Em Santo Antônio da Platina há muito que comemorar. Nestes 107 anos, a cidade cresceu, melhorou e ajudou a melhorar a vida das pessoas, com investimentos em todos os setores. Parabenizo cada morador e moradora, que ajudam a construir uma cidade cada vez mais bela e acolhedora”, sublinhou o parlamentar.