Platinense vence vírus e recebe alta (vídeo)

Fernando Castro quase morreu após infecção pela Covid-19

Fernando José de Castro Ribeiro (fotos e vídeo) foi internado e permaneceu 15 dias no Hospital Nossa Senhora da Saúde por causa da Covid-19, em Santo Antônio da Platina. Com a angústia natural dele, da família e dos amigos.

Neste fim de semana, recebeu alta e foi homenageado, assim como os trabalhadores da saúde que atuaram no caso.

Fernando trabalha no Centro de Sócio Educação(Cense) e no açougue da família, perto da prefeitura platinense. Casado com Aline, tem três filhos, Samuel, Melissa e Maria Júlia.

Os pais Neuza e Joaquim Castro, além do irmão, Alexandre, tios, sobrinhos, médico Diego Ralph Burani e amigos participaram.

A emoção ainda foi mais intensificada pelo talento do saxofonista Felipe Diogo.

Santo Antônio da Platina já registrou 135 mortes pela doença.

Veja o último boletim epidemiológico: https://www.npdiario.com.br/capa/jacarezinho-15-e-santo-antonio-20/