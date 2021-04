Platinense vence Covid após 29 dias (vídeos)

Fisiculturista conseguiu sobreviver após quase ser desenganado

Após 29 anos entre a vida e a morte o platinense Renan Vieira, 32 anos, recebeu alta nesta noite de sábado, dia três, e está em sua casa com a família, junto com a esposa, e os pais, Silvana e Reinaldo Naná. Todos agradecem as orações e os profissionais da saúde.

Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, onde mora e trabalha. Na saída, foi aplaudido (foto).

É coach, fisiculturista e orientador atendendo atletas também de Jacarezinho, Quatiguá, Joaquim Távora, Pinhalão e Cornélio Procópio, além de manter parcerias com academias e clínicas. “Quem deseja emagrecer ou ganhar massa magra ou engordar de forma saudável pode conseguir com dieta e exercícios”, afirmou durante visita de cortesia ao npdiario em 2019 (foto e vídeo).

Sua rotina de alimentação incluía arroz, feijão, batata, frango, ovo, aveia, salada, pão, frutas e de vez em quando um bolo ou até um vinho.