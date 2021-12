Sequestrada e estuprada por apenas R$ 170

Presos dois homens (34 e 40 anos) e uma mulher (26)

Na manhã desta quarta-feira, compareceu na delegacia de Polícia Civil um homem (33 anos) relatando que sua companheira (24 anos) foi sequestrada na noite anterior por traficantes em razão de dívida de droga, cerca de R$ 170,00 e indicando a casa onde estaria em poder dos sequestradores. De posse dessas informações equipe de investigadores foi ao local e conversou com um dos moradores, o qual falou que a vítima não estava ali nem o apontado sequestrador, sendo então encerrada a diligência no local.

No entanto, logo no começo da tarde a vítima compareceu na delegacia acompanhada de outra mulher, alegando que estaria ali para desmentir que estava sendo vítima de sequestro. Um investigador desconfiando da versão apresentada e em razão dela estar muito nervosa, a separou da mulher que a acompanhava e a ouviu em separado, momento em que a vítima confirmou que estava ainda sequestrada e a mulher junto dela veio para fiscalizar o que ela iria dizer.

A vítima então foi ouvida por Rafael Guimarães (foto) relatando que ela e seu companheiro estavam devendo para traficantes e teria ido à casa para tentar negociar a dívida, momento em que foi pega por um deles e privada de sua liberdade. A moça ainda relatou ter ficado em poder do sequestrador e estuprada por duas vezes durante a madrugada, sendo ameaçada com uma faca no pescoço e com o estuprador dizendo “é assim que você vai pagar essa dívida”.

Contou também que depois que o traficante ficou sabendo que o seu marido havia acionado a polícia, o envolvido que a estuprou buscou ajuda de sua sobrinha e o marido desta para resolverem a situação, quando este último ameaçou a vítima com uma arma de fogo e mandar a sobrinha acompanhar a vítima na delegacia para desmentir a versão do sequestro.

Em seguida, em posse dessas informações repassadas pela vítima e seu companheiro, a mulher que acompanhou a vítima à delegacia recebeu voz de prisão em flagrante e o delegado e os investigadores foram ao encalço dos demais envolvidos os quais foram localizados e presos em flagrante.

Ouvidos todos envolvidos, o delegado lavrou o flagrante de um homem (34 anos) pela prática dos crimes de sequestro, associação criminosa e estupro, de outro (40 anos) pelo cometimento de sequestro e associação criminosa e da mulher (26 anos) pelos delitos de sequestro e associação criminosa.