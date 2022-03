Platinense se destaca como árbitra de vôlei

Desde criança ama o esporte e hoje é profissional

A platinense Lorena Barreto Fonseca da Mata (30 anos), casada com João Paulo Ceschini da Mata e mãe dos gêmeos Arthur e Davi (foto abaixo), tem representado a região e o Paraná na arbitragem do voleibol.

Ela, que é filha da Wilma (que trabalha no “Móveis Adelino”) e de Joel (instrutor no Sest/Senat) sempre se dedicou à Educação Física e também, ainda muito jovem, era a animadora das recreações e exercícios de crianças e pré-adolescentes em período de férias.

A paixão pelo esporte teve início na adolescência, sendo atleta do Professor Zezão (atual prefeito platinense) dos 11 aos 17 anos. Iniciou na arbitragem através da ASSONORP e em 2013 ingressou no quadro da Federação Paranaense de Voleibol.

Esteve recentemente representando a arbitragem paranaense no Campeonato Brasileiro de Seleções em Saquarema (RJ), oportunidade em que foi promovida a árbitra na categoria Aspirante a Nacional. Com isso, teve oportunidade de atuar como árbitra na maior competição de voleibol do país, a Superliga.

A estreia aconteceu na última sexta-feira, dia 18, em partida das equipes CURITIBA VOLEI x VALINHOS CONTRY CLUB. O marido, também da mesma área, está orgulhoso da esposa pela dedicação e sucesso.

”Atuar com árbitra da Super Liga era um sonho e hoje estou realizada e motivada a aprender cada vez mais, agradeço a todos da FPV pela oportunidade e reconhecimento ao meu trabalho”, assinala, satisfeita e grata.