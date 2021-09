SAP : tentativa de homicídio dá cadeia

Rapaz não reagiu e está encarcerado preventivamente

Mandado de prisão determinado pelo juiz Alberto Moreira Cortes Neto foi cumprido em torno de 11h15m desta segunda-feira, dia 13, na rua 19 de Dezembro, Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina. Policiais militares prenderam o jovem de 23 anos, morador do bairro Jardim do Sol, que tentou, com dois comparsas, matar um desafeto com tiro na cabeça.

O delegado Rafael Guimarães detalhou que , no dia primeiro deste mês, PMs foram acionados a se deslocarem ao Pronto Socorro Municipal em razão da chegada de um indivíduo de 22 anos atingido por disparo de arma de fogo na cabeça. No local, a vítima indicou o nome de dois homens e os PMs saíram no encalço deles. Dominaram um dos indivíduos no local conhecido como “Caixa D’água” (Bairro São Cristóvão).

O então suspeito, de 20 anos, acabou encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pela tentativa de homicídio qualificado.

Em seguida a equipe da delegacia deu continuidade às investigações e formalizou o relato do rapaz, sendo apurado que teria sido atraído até a “Caixa D’água” para conversar. Em dado momento um deles o levou até um corredor e ofereceu droga, momento em que o comparsa deu um golpe mata-leão e devido a falta de ar o jovem caiu ao solo.

Foi quando recebeu o disparo de uma garrucha calibre 22, que atingiu o lado direito de sua cabeça. Mesmo ferido e ensanguentado saiu correndo gritando por socorro e um terceiro rapaz tentou contê-lo, mas conseguiu fugir e conseguir ajuda.

A vítima também relatou para os policiais civis que existia uma desavença entre eles, quando adolescentes, na época em que estavam internados no Cense(Centro de Sócio-educação) de Londrina e que estava sendo convidada nos últimos dias para conversar com os suspeitos, porém se negava, mas no dia dos fatos, por estar embriagado, resolveu aceitar o convite, quando aconteceu o crime.

Rafael Guimarães representou pela prisão temporária do outro suspeito envolvido, de 23 anos de idade, o qual teve concordância do Ministério Público e decretada pelo juízo da Vara Criminal platinense, sendo preso hoje.

Durante a investigação a Polícia Civil também encontrou elementos vinculando os dois criminosos no envolvimento no tráfico de drogas na região da “Caixa D’água”. Assim, o caso já foi encerrado e a autoridade indiciou os dois indivíduos presos pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por dificultar a defesa da vítima (atacaram em duas pessoas e a imobilizaram para efetuar o disparo de arma de fogo na cabeça da vítima) e associação e tráfico de entorpecentes.