Platinense preso com meia tonelada de maconha em SP

Hoje de madrugada em Itatinga (SP) na rodovia Castelo Branco

Durante fiscalização às 5h50m, devido ao nervosismo do condutor ao observar a Equipe no local, foi abordado um automóvel ocupado apenas pelo condutor nesta terça-feira, dia 19, no KM 208 da SP-280 na rodovia Castelo Branco, em Itatinga(SP).

Após vistoria veicular, localizada no porta-malas e banco traseiro, grande quantidade de maconha dividida em vários fardos e tijolos avulsos. Os policiais militares rodoviários também acharam um rádio transmissor portátil.

O rapaz de 21 anos, do Conjunto Álvaro de Abreu morador de Santo Antônio da Platina, alegou que entregaria a droga em Sorocaba/SP. O jovem já tinha passagens por tráfico (ato infracional) quando adolescente.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itatinga para elaboração do registro da ocorrência e apreensão de toda a droga, veículo e demais objetos.

Após trabalho da Polícia Científica na constatação, contagem e pesagem, a droga totalizou em 488,660 kg de Maconha, divididos em 722 tijolos da droga.