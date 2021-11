Platinense preso com cocaína

Em torno de 13 horas desta quarta-feira no centro de Santo Antônio da Platina

A P2 informou a Rádio-patrulha que havia visto na área central da cidade próximo de uma distribuidora de gás um homem usando blusa de frio com capuz na cabeça sendo conhecido por envolvimento em vários ilícitos e também com o tráfico. Foi nesta quarta-feira, dia dez, na esquina das ruas Campos Sales e Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, centro platinense.

Estava com R$ 194,00 e nove buchas de cocaína. Dada voz de prisão.

RESULTADOS:

*01 Homem Adulto preso: 19 anos

*09 Buchas de Cocaína totalizando aproximadamente 7,5 gramas

* R$ 194.00 em espécie em notas de 50,20,10,5 e 2 reais

*01 Blusa de cor Vermelha apreendida;

*01 Controle Intelbras apreendido.