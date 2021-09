Platinense morre atropelado na 153

Na noite desta sexta-feira em Santo Antônio da Platina

Em torno de 19h20m desta sexta-feira, dia 17, Alan Maurílio (fotos), de 29 anos, perdeu a vida no KM 44 da BR-153, em Antônio da Platina. Foi atropelado por uma camionete Toyota Hilux na chamada Água das Bicas, perto da Retífica de Motores Sancar.

Segundo uma testemunha, ele era mototaxista, morreu no local do acidente e residia no Aparecidinho 2.

O corpo de bombeiros e a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência.

O corpo foi levado pelo IML de Jacarezinho e será entregue para a família. O sepultamento marcado para este domingo, dia 18.