Platinense infectado sara e recebe alta

Permaneceu dez dias internado mas conseguiu sobreviver da doença

O músico platinense Júlio César Henrique, de 50 anos, foi internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde(Santo Antônio da Platina) no dia 19 de maio. Passou por diversas e sérias dificuldades, mas recebeu alta – no fim de semana – e saiu, feliz e cumprimentado por profissionais que cuidaram para que sarasse (foto).

Assim, se espera que outros pacientes consigam a mesma sorte.

Na imagem, a satisfação pela saída com a equipe do médico José Mário.