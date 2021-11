Platinense ganha Talento Volkswagen

Paulinho Oliveira é o primeiro lugar do concurso nacional de designer automotivo

Jovem platinense, Paulo Oliveira, de 27 anos, é destaque em designer automotivo, e se classificou em primeiro lugar no concurso “Talento Volkswagen”.

O concurso é de nível nacional, e o prêmio é a oportunidade de iniciar carreira na área.

Sobre ele – Estudou o ensino fundamental na Escola Estadual Santa Terezinha de Santo Antônio da Platina. No ensino médio, se mudou para Ourinhos(SP) e estudou no Colégio Santo Antônio, com bolsa atleta, pois praticava basquete.

No segundo ano do Ensino Médio retornou para Santo Antônio da Platina e concluiu os estudos no Colégio Tia Ana Maria.

Passou no vestibular da FEI em São Bernardo do Campo (SP), e iniciou os estudos em engenharia por um ano. Desistiu do curso, por se interessar mais pela parte criativa, então ingressou em Design de Produto, na UNOPAR.

Morou em Londrina por seis anos, conciliando estudos e o trabalho na área de designer de produto. Nesse período fez o curso automotive design chamado One Year no Instituto Europeu de Design, em parceria com a Nissan. Estudou com professores de altíssimo nível, como por exemplo: Fernando Morita (Ford), Luiz Antonelli (Ford) e Fernando Pastre (Fiat), além de network com várias pessoas da área.

Com a pandemia, retornou para Santo Antônio da Platina, dedicando-se ao máximo para o concurso anual Talento Volkswagen, que dá oportunidade de jovens designers ingressarem na carreira.

Concurso Talento Volkswagen:

Foi aberto à participações de interessados de todo o país, tendo várias fases seletivas, como o envio do primeiro conceito do projeto proposto, uma prova prática, entrevista com o RH(Recursos Humanos) da empresa e, claro, a apresentação final do conceito, com representações a mão, ilustrações digitais e representações tridimensionais do carro.

No ano de 2020, Paulo Oliveira, ficou em terceiro colocado, no tema do concurso era “Nivus 2050”.

Já em 2021, com o tema do concurso sendo “Heroes”, o objetivo era encontrar um herói dentro do conceito, Paulinho conseguiu o sonhado primeiro lugar, após aprovação unânime com o projeto “ID MEMORY”.

Seu projeto consiste em um carro que dê a chance de talentos da música sejam encontrados.

Seu conceito se baseou em músicos como Cartola e Charles Bradley, que só tiveram reconhecimento no final das suas vidas. A ideia foi um carro que assumisse a função de estúdio de gravação e palco.

Ele concorreu com pessoas do Brasil inteiro, e seus maiores concorrentes foram estudantes de faculdades conceituadas como Mackenzie e Unesp(Universidade Estadual Paulista).

O telefone do Paulo Oliveira é: 43 99620-9067.