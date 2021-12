Platinense foi esfaqueado na Vila Santa Terezinha

Homem de 44 anos já cumpriu pena por ter assassinado esposa

Um homem foi esfaqueado na rua Sebastião Garcia de Matos, Vila Santa Terezinha, em torno de 21h15m deste sábado, dia quatro, em Santo Antônio da Platina.

No local, uma mulher informou que a vítima tinha atravessado a BR-153 e entrado na Vila Claro, onde foi encontrado pela PM perto do prédio do Cense ( Centro de Sócio-educação), no chão, inconsciente com lesão na cabeça.

Acionado, o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou ao Pronto Socorro. Neste domingo, recebeu alta.

Ainda não se sabe com exatidão o motivo da lesão corporal. O homem era chapeiro e já cumpriu condenação por ter matado a esposa.