Platinense é destaque em Taekwondo

Faixa preta está classificado para concorrer a uma vaga na seleção brasileira

O faixa preta Andreyck Rodrigues Delfine, de Santo Antônio da Platina, conquistou a medalha de bronze no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado entre os dias 24 e 28 de novembro no Rio de Janeiro.

O platinense de 23 anos venceu na categoria adulto até 80 quilos após quatro lutas e além da medalha de bronze, Andreyck conquistou vaga para o Grand Slam 2022, que define os integrantes da Seleção Brasileira.

A competição reuniu quase três mil atletas de todos os estados inscritos. O platinense Andryel Rodrigues Delfine, de 17 anos, irmão de Andreyck também concorreu no campeonato na categoria juvenil. O faixa preta conquistou o quinto lugar na categoria geral da competição e está em segundo lugar no Campeonato Estadual Juvenil de Taekwondo.

O prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, recebeu os atletas nesta terça-feira, dia 1°, no gabinete da prefeitura. “Estamos muito bem representados no Taekwondo e as conquistas servem de incentivo para aqueles que estão começando no esporte. Parabéns aos nossos atletas pela conquista e que tenham sorte na nova etapa”, declarou.

Andreyck e Andryel praticam Taekwondo desde crianças e são alunos no Centro de treinamento Gilberto Taekwondo Team, do atleta e mestre da Gilberto Oliveira que atualmente conta com mais de 100 alunos. “Fiquei muito satisfeito em ver o resultado de muito esforço no pódio. Tenho certeza que temos possibilidade de chegar mais longe e ver nosso atleta conquistar o ouro e representar o país”, declarou Oliveira.