Platinense vence a Terceirona estadual

Treinador Claudemir Sturion ganhou com time/empresa de Maringá

Treinado pelo platinense Claudemir Sturion , o Aruko Sports Brasil teve o primeiro título da história do clube. A confirmação da taça do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2021 veio neste final de semana, quando a equipe foi até o Estádio do ABC enfrentar o Foz do Iguaçu. O jogo terminou 3 a 1 para os donos da casa, mas no placar agregado, o time fez 4 a 3. André Carlos fez o gol do clube maringaense.

O Samurai Black termina a primeira temporada com 14 jogos, 11 vitórias, dois empates e uma derrota. Foram marcados 42 gols e apenas sete foram sofridos. André Carlos e Thiago Santos foram premiados com troféu de artilheiro (12 gols) e goleiro menos vazado, respectivamente. As atenções do clube, agora, estão focadas no Paranaense da Segunda Divisão 2022, que deve começar logo depois da final da elite estadual na primeira quinzena de abril.

Claudemir Sturion foi o responsável por levar o Maringá a condição de vice-campeão paranaense em 2014 e comandou a equipe no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa do Brasil.