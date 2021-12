Platinense de 55 anos desaparece de unidade de saúde

Familiares apreensivos porque ele é doente e precisa de cuidados permanentes

João Batista Amaral Fernandes (fotos), idade aproximada de 55 anos, sofre de esquizofrenia e foi internado numa casa de reabilitação em Itambaracá há cerca de dois anos. A família reside em Santo Antônio da Platina e está preocupada com o desaparecimento.

Na última terça-feira no fim da tarde, enquanto os colegas se reuniram para celebrar um culto, ele fugiu da unidade. Os profissionais o procuraram ao redor do local, mas não o encontraram. Seguiram as buscas por Bandeirantes, Andirá e zonas rurais próximas, também sem sucesso.

Então, ao completar 24 horas do desaparecimento, foi aberto boletim de ocorrência junto à polícia, porém até o momento não há notícias sobre o caso.

Quem souber de alguma notícia, favor entrar em contato com os números: (43) 99986-0601 ou (43) 99151-6993.