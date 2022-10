Platinense de 52 anos morreu hoje em Ibaiti

Atualmente morava com a família em Ponta Grossa

O platinense Carlos Alberto Lemes Vicente (fotos), 52 anos, o Betinho, perdeu a vida nesta terça-feira, dia 25, cerca de 11h50m em acidente ocorrido no KM 113 da BR-153 em Ibaiti no trecho entre Ventania.

Dirigia um scooter JTA Suzuki Burgman 650 cc que bateu contra um Ford Fiesta (placas de Sertaneja/PR), cujo motorista, 65 anos, não se machucou.

Engenheiro agrônomo, mas trabalhava em outro segmento.

Passava um período em Ponta Grossa e uma semana em Santo Antônio da Platina. Ele estava acostumado toda semana transitar no trecho fatal.

Estava muito contente. A mulher feliz porque iria passar para um Cartório mais perto, de Ponta Grossa à Ibiporã(cidade situada a 2,5 KM de Londrina).

Fazia o trajeto 3 a 4 vezes por mês de moto há mais de um ano. Primeiro degrau da carreira de piloto de avião, o pil

O filho mais velho está terminando o curso de Pilotagem e já fazendo voos solos. Vai obter a licença para exercer uma carreira de piloto de avião.

Ele tinha uma empresa junto com o Dorival (rapaz que tinha trabalhado na Bayer) de defensivo agrícola, pulverizadores, eles vendem muito por licitação de municípios.

Esta firma dele é do lado do Claudinho Veículos na Rua José Bonifácio.

Beto era uma pessoa querida, muito positivo diante das coisas da vida. Todo o mundo gostava dele.

Era marido da Danielle Mialski Vilas Boas do cartório de Registro Civil de Santo Antônio da Platina. Deixa também dois filhos com ela.

Equipes das Polícias Civil e Rodoviária Federal e o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e Instituto Médico Legal atenderam a ocorrência.