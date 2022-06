Conquista sucesso no Jiu-jitsu com 12 anos

Participa de diversos campeonatos com performances elogiadas

João Eduardo Diaz da Silva, 12 anos, atleta de jiu-jitsu da equipe Marcelo Luz Arena , é filho de Luis Fernando da Silva e Mirta Orienta Sepúlveda Dias da Silva.

Todos são de Santo Antônio da Platina e manifestam orgulho e gratificação pelo sucesso do menino, talento forjado em treino e disciplina.

No esporte pertence à categoria de 70 kg, e o pratica desde os três anos de idade.

Em seu currículo há diversos campeonatos, entre eles o paranaense e a Copa Guaratuba.

Se consagrou como campeão no último dia 29 de maio em Marília-SP, e agora se prepara para mais uma competição no próximo mês na cidade de Bauru(SP).

O Jiu-Jitsu brasileiro ou, lá fora, o Brazilian Jiu-Jitsu ou BJJ (grafado também como jujitsu ou jujutsu) é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, jū em japonês significa “suavidade”, “brandura”, e jutsu, “arte”, “técnica”. Daí seu sinônimo literal, “arte suave”.

Sua origem secular, como sucede com quase todas as artes marciais ancestrais, não pode ser apontada com precisão. Estilos de luta parecidos foram verificados em diversos povos, da Índia à China, nos séculos III e VIII. O que se sabe é que seu ambiente de desenvolvimento e refinamento foram as escolas de samurais, a casta guerreira do Japão feudal.

A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que, no campo de batalha ou durante qualquer enfrentamento, um samurai poderia acabar sem suas espadas ou lanças, necessitando, então, de um método de defesa sem armas. Como os golpes traumáticos não se mostravam suficientes nesse ambiente de luta, já que os samurais vestiam armaduras, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. O Jiu-Jitsu, assim, nascia de sua contraposição ao kenjitsu e outras artes ditas rígidas, em que os combatentes portavam espadas ou outras armas.