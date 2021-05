Platinense confessa que iria abortar

Encomenda via correio foi rastreada em Santo Antônio da Platina

Nesta terça-feira, dia 11, uma mulher foi detida em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, o caso foi registrado após denúncia.

A Equipe da 38ª Delegacia Regional – composta pelo delegado Rafael Guimarãe e investigadores – deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido pelo Juízo da Vara Criminal local. Por isso, acompanhou a entrega de encomenda pelos Correios, numa residência localizada no bairro Álvaro de Abreu.

A destinatária é uma mulher, de 23 anos, e nas encomendas encontraram oito comprimidos *Cytotec (Misoprostol), armazenados em recipiente plástico. O medicamento foi apreendido e a mulher interrogada. A moça assumiu a propriedade e informou ter comprado para uso próprio, pois sua gravidez é indesejada.

A jovem, que não possui passagens criminais, foi liberada e o caso continua sob investigação para apuração dos crimes de comercialização de medicamento proibido (artigo 273 do Código Penal) e aborto (artigo 124 do Código Penal).

*O Cytotec é um remédio que contém misoprostol na composição, que é uma substância que age bloqueando a secreção de ácido gástrico e induzindo a produção de muco, protegendo a parede do estômago. Por esse motivo, em alguns países, este medicamento é indicado para a prevenção do aparecimento de úlceras no estômago ou no duodeno.

Este remédio foi aprovado pela FDA para o tratamento de problemas no estômago, no entanto, também ficou provado que é capaz de provocar contração uterina, sendo, por isso, usado apenas em hospitais qualificados e com o devido acompanhamento de profissionais de saúde, para causar o aborto durante o primeiro trimestre de gestação.

Assim, não deve ser usado em momento algum sem recomendação médica, pois pode ter efeitos graves para a saúde, especialmente em grávidas.