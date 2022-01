Platinense com suspeita será atendido diferente

Paciente com suspeita da Covid-19 terá novo sistema a partir de amanhã; Secretaria de Saúde adota novos protocolos para evitar aglomeração

A partir desta terça-feira, 1° de fevereiro, o atendimento a pacientes com suspeita da Covid-19 e demais problemas respiratórios passará por mudanças na Unidade Sentinela e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Santo Antônio da Platina.

Na Unidade Sentinela, na Avenida Palma Rennó (foto abaixo), serão concentrados apenas os procedimentos de teste rápido da Covid-19, sem consultas médicas.Já as UBS terão atendimento exclusivo no período da manhã para pacientes com sintomas respiratórios, sendo alocados para tarde os demais atendimentos médicos.

De acordo com a secretária municipal de Saúde Gislaine Galvão (foto), a mudança foi necessária para evitar a aglomeração de pessoas, principalmente da unidade sentinela. “A reorganização do fluxo irá evitar a contaminação de gestantes e demais pessoas que precisam de atendimento médico e ficavam no mesmo ambiente de casos respiratórios. É importante que a população procure os postos de saúde nos horários destinados a sua necessidade, evitando filas e melhorando assim as condições de atendimento”, explica.

A orientação segundo a secretária, é que pacientes que estão com sintomas respiratórios como febre, dor de garganta, coriza e mal estar por um ou dois dias devem primeiramente procurar o posto de saúde para agendar uma consulta médica. Já nos casos em que os sintomas duram mais de três dias, a orientação é seguir diretamente para unidade sentinela para fazer o teste rápido para Covid-19.

“Existe esse intervalo para fazer o exame da covid, pois nos primeiros dias de sintomas é possível que o teste rápido dê negativo. Mas cabe salientar que a consulta médica é imprescindível nos primeiros dois dias para pessoas com sintomas, pois existem muitas doenças do trato respiratório além da Covid-19 como a H1N1 e H3N3 por exemplo”, detalha Gislaine.

Nos casos em que o cidadão teve apenas contato com positivados para Covid, sem apresentar sintomas, o teste deve ser feito após cinco dias, na Unidade Sentinela.

Vila Ribeiro terá horário inverso

A UBS da Vila Ribeiro será a única no município com horário diferenciado das demais. Lá, os atendimentos regulares serão na parte da manhã e os de trato respiratório no período da tarde e à noite. A diferenciação segundo a Secretaria de Saúde é devido ao maior número de moradores atendidos na unidade e ao horário estendido de atendimento, até às 21h.