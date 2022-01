Condutor bêbado bate picape na traseira de Gol

Na tarde deste domingo na PR-439 no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Às 14h15m deste domingo, dia 16, no KM 63 da PR-439 um homem de 65 anos colidiu a GM/Montana (placas de SAP) que dirigia na traseira de um VW/Gol (placa de SAP) no mesmo sentido de direção , em Santo Antônio da Platina.

O tempo estava chuvoso.

O condutor do carro (43 anos) teve ferimentos leves e foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência com ferimentos leves ao Pronto Socorro Municipal.

Já o motorista da picape encontrava-se bêbado, segundo as autoridades, e recusou-se a fazer o teste com o etilômetro. Foi autuado em flagrante por embriaguez no volante mediante Termos de Recusa e Constatação.