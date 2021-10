Platinense colide contra árvore

No trecho entre Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina ontem no início da noite

Um rapaz de 26 anos dirigia um VW/Crossfox (placas de Avaré/SP) às 18h50m deste sábado, dia 16, pela PR-092, ao atingir o KM 336 chocou-se contra uma árvore à margem direita da rodovia e tombou.

Transitava no sentido decrescente Barra do Jacaré/Santo Antônio da Platina.

Não foi realizado etilômetro porque não se encontrava mais no local. Segundo informações teria ido ao hospital, mas contato posterior garantiu não ter dado entrada. Informações do condutor repassado por uma parente.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual Platina atendeu a ocorrência.