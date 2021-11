Platinense Arlete Audi falece aos 92

Corpo será sepultado às 16 horas desta quarta-feira no Cemitério São João Batista

O corpo de Maria Arlete Audi Brasil (fotos) está sendo velado na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira Motta, perto da Apae, centro de Santo Antônio da Platina.

Ela faleceu de causas naturais, tinha 92 anos, natural de Tabapuã(SP), filha de Dib Audi e Luiza Serra Audi, irmã de Badir Audi (in memorian), Ary Audi, Chafif Audi e Ely Audi Barbosa da Rocha.

O filho Alan Audi já é falecido, mas Alex Audi e Arlene Audi estão vivos e devem participar do sepultamento às 16 horas no Cemitério São João Batista.

Arlete foi radialista e escritora. Morava em Barra Mansa, cidade de 190 mil habitante no Rio de Janeiro.