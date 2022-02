Pizzada beneficente em prol de menina

Ela tem apenas 14 anos e precisa fazer uma cirurgia urgentemente

Neste sábado dia 12, a família de Ana Gabriella estará realizando uma pizzada, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a cirurgia da menina.

Ana, de apenas 14 anos, foi diagnosticada em setembro (2021) com escoliose idiopática grave e retrolistese, e em razão disso precisa fazer uma cirurgia na coluna com urgência, pois esse problema pode afetar seu pulmão ou coração, entre outras coisas. A cirurgia custa em média 150 mil reais, e pelo SUS infelizmente não será possível, pois a fila está muito longa e demorada, e Ana não pode esperar.

Portanto, a família decidiu elaborar essa campanha com o auxílio da comunidade, se possível apoie a família de Ana Gabriella nessa arrecadação! Se não puder comprar, compartilhe. Toda ajuda é bem-vinda!

Para esse sábado a pizza terá duas opções de sabores pizza: presunto e queijo e queijo com calabresa, por R$20,00 cada. O pagamento pode ser realizado pelo Pix: 43998677183

Além disso, a família também está rifando um celular, com o mesmo propósito. O celular é um Xiaomi Redmi 10 prime. Cada rifa está R$20,00, e o sorteio será realizado pela Loteria Federal.

Se alguém puder ajudar com qualquer quantia, ou com produto para ser rifado, é só entrar em contato pelo WhatsApp: (43)999271830. Para mais informações, só mandar mensagens no número acima.

Façam suas encomendas de pizza, garantam um número da rifa, ajude como possível, e com isso estarão iluminando imensamente a vida de Ana Gabriella.