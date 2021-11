Pilotos Pro Tork com ótimos resultados

Na penúltima etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross

Willian Guimarães (foto) fez a festa da Pro Tork Racing Team ao conquistar o título antecipado da categoria MX4 na quinta e penúltima etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross, realizada no fim de semana, dias 13 e 14 de novembro, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu.

O piloto de Londrina venceu a corrida de ponta a ponta, somando pontos suficientes para ser campeão. Willian também venceu a MX45, se aproximando de mais um caneco. “São mais de 20 títulos estaduais, estou muito feliz pelo desempenho e agora é seguir trabalhando por mais um”, afirma.

A equipe ainda foi representada por outros atletas, que também somaram bons resultados no evento. O argentino Jose Felipe fez uma participação especial e faturou a MX1, enquanto Matheus Zerbato foi o quinto colocado na mesma classe.

De volta às suas cidades, os competidores focam na preparação para a grande final da temporada 2021, programada para acontecer nos dias 27 e 28 de novembro, em Clevelândia. A promessa é de muita emoção e adrenalina e a expectativa da Pro Tork é excelente.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do Paranaense e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.

Também nesse fim de semana, o piloto Fabinho Brito, de Santo Antônio da Platina, obteve o 1º lugar(foto de capa) assumindo a liderança do campeonato na Categoria MX3 Nacional, “agora vamos para a última etapa em busca de mais um título”, assinalou, adicionando: “Gostaria de agradecer meus patrocinadores Protork, Npdiario, Schmidt Motos e Uma Roda Motopeças”.