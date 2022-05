Dois pilotos Pro Tork aceleram em Enduro

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade terá suas sétima e oitava etapas realizadas neste domingo, dia 15 de maio, durante o Enduro Equipe Iguanas. A Pro Tork é presença confirmada com dois pilotos na disputa da categoria principal, a Elite.

Jony Jachtchechen é o segundo colocado na classificação, enquanto o atual campeão estadual Emerson Loth ocupa o quinto lugar na tabela. Ambos não participaram de algumas provas desta temporada, por isso, agora vão em busca de pontos importantes na briga pelo título.

A largada do primeiro competidor acontece a partir das 8h30, na Parada do Divo, em Rio Branco do Sul. De lá, eles partem para um percurso de aproximadamente 130 quilômetros por estradas secundárias e trilhas na região, passando também pela cidade de Itaperuçu.

Serviço: Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade

Etapas: 7 e 8

Quando: Domingo, dia 15

Onde: Rio Branco do Sul e Itaperuçu

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.