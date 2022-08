Pilotos encaram rodada dupla no Sportbay de Motocross

Quinta e sexta etapas da temporada acontecem na cidade de Morrinhos (GO)

O Campeonato Sportbay Brasileiro de Motocross terá suas quinta e sexta etapas realizadas num único evento, entre os dias 12 e 14 de agosto, na cidade de Morrinhos (GO). A Pro Tork é presença confirmada, tanto com sua equipe em parceria com a KTM, como também com outros pilotos patrocinados.

Atualmente, três representantes da maior fabricante de motopeças da América Latina defendem a liderança em suas categorias. São eles: Zion Berchtold – invicto na 65cc, Gabriel Mielke – primeiro colocado na MX2JR e Be Tiburcio – na ponta da MXJR, além de ser o terceiro na MX2JR.

Também se destacam os atletas: Kevyn de Pinho – terceiro colocado na classe MXJR, João Pedro Pinho – quinto na tabela da MX2, Rafael Faria – quinto na MX3, e Alencar Krefta – quinto na MX5.

O traçado goiano foi construído em 2014 e vem fazendo parte do nacional há alguns anos. Com 1340 metros de extensão, conta com diversos obstáculos, entre eles sessões de costelas e saltos variados. E para tornar a pilotagem ainda mais técnica, foram acrescentados alguns pontos de areia na pista.

A programação inicia na sexta-feira, a partir das 8h15, com os treinos livres. Já no sábado e no domingo, será retomada às 8h. A Pro Tork convida o público a torcer, lembrando que quem não puder estar presente, pode conferir a transmissão ao vivo pelo canal da Sportbay no YouTube.