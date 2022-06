Pilotos defendem as lideranças no FDS do Sportbay/Motocross

Terceira e quarta etapas da temporada acontecem entre os dias 24 e 26 de junho, durante o Festival de Interlagos, em São Paulo (SP)

Os pilotos Pro Tork estão prontos para a rodada dupla do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross, que acontece entre os dias 24 e 26 de junho, durante o Festival de Interlagos, em São Paulo (SP). O objetivo é defender a liderança em três categorias, além de melhorar a classificação em outras.

Zion Berchtold está a frente na 65cc, enquanto os colegas Gabriel Mielke e Be Tiburcio são os ponteiros na MX2JR e MXJR, respectivamente. Be ainda é o quarto na MX2JR. Também se destacam: Jacson Keil – terceiro na Nacional e quinto na MX3; Rafael Faria – terceiro na MX3; e Kevyn de Pinho – quinto na MXJR.

Uma pista foi especialmente construída dentro do conhecido autódromo, com 1.300 metros de extensão. Ela é composta por 14 curvas e 15 obstáculos, entre eles seções de costela, dois kings, um dragon back, um triplo e duas mesas. Todos estão ansiosos para enrolar o cabo no traçado.

Vale ressaltar ainda a programação geral do festival, que conta com diversas atrações, como test ride das principais marcas do setor, flat track, apresentações de manobras radicais, bandas variadas e shows com artistas consagrados como Fernando e Sorocaba, além de muita gastronomia.

Serviço: Sportbay Brasileiro de Motocross

Etapas: 3 e 4

Quando: 24 a 26 de junho

Onde: Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Inscrições: https://eventos.sportbay.com.br/login

Transmissão ao vivo: www.youtube.com/SportbayTV

Ingressos: https://moto.festivalinterlagos.com.br/

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.