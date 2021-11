Piloto Pro Tork exibe manobras

O piloto Gilmar “Joaninha” Flores realizou um show de motocross estilo livre nesta sexta-feira, dia 12 de novembro no Estádio Municipal da cidade de Novo Progresso, no Pará. Sua equipe, a J99, é patrocinada pela Pro Tork, a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Além dele, compuseram o grupo os pilotos Kiko Louco e Robertt Fire, especialistas em manobras como o backflip – giro completo com a moto para trás. Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.