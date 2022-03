Homem de 41 anos colide gravemente

Na noite desta segunda-feira em avenida platinense

Um motociclista de 41 anos ficou gravemente ferido às 21h40m desta segunda-feira , dia 28, na avenida José Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina.

Ele conduzia, sozinho, a motocicleta Honda CBR 600 (placa de Bandeirantes) possivelmente em velocidade excessiva, bateu num anteparo e acabou, com avarias sérias, “encostada” num poste (fotos).

Corpo de Bombeiros e SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) prestaram atendimento e o levaram ao Pronto Socorro Municipal com fratura exposta no fêmur e traumas no crânio e no tórax.