Pro Tork vence Enduro do PR

Ao todo, percurso teve aproximadamente 50 quilômetros

O Campeonato Paranaense de Enduro teve a primeira etapa da temporada 2021 realizada neste sábado, dia 22 de maio, na cidade de Colombo, localizada na Grande Curitiba. Romulo Bottrel (foto) acelerou pela Pro Tork, levando a equipe ao lugar mais alto do pódio na categoria E2.

A prova contou com quatro Enduro Test, sendo que os competidores deram duas voltas valendo no percurso, cada uma com aproximadamente 25 quilômetros. As especiais eram rápidas e com muita lama, exigindo bastante cuidado dos competidores.

Para Romulo, foi um excelente início. “Fiquei feliz com meu desempenho, por começar o ano na frente. Foi também uma ótima preparação para o Brasileiro, que acontece nos dias 12 e 13 de junho, em Patrocínio (MG). Estou em segundo e espero buscar a liderança”, afirma.